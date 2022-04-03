На Шри-Ланке предотвратили переворот, который готовился в стиле «арабской весны»

На Шри-Ланке арестовали 664 человека. Местных жителей задержали во время комендантского часа с 22 часов до 6 утра.

Комендантский час по всему острову был объявлен перед началом акции протеста. Ее планировали провести сегодня в стиле «арабской весны», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное издание.

Тем временем в Европе продолжаются акции протеста из-за роста цен, вызванного антироссийскими санкциями. Например, в Париже, Нанте и Бордо собрались сотни таксистов, которые требовали вернуть НДС на топливо на уровне 5,5% — сейчас он 10%. Подробнее — в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова