Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку — протестующие уже захватили его резиденцию

По данным СМИ, сегодня на Шри-Ланке протестующие взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы. Они преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию, уточняет «РИА Новости».

В связи с протестами группа депутатов Шри-Ланки призвала президента уйти в отставку.

Тем временем премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий в связи с проходящими в столице страны протестами. Полиция уже применила слезоточивый газ и водометы. По данным медиков, ранения в результате протестов получили не менее трех десятков человек, в том числе двое сотрудников полиции.

На данный момент Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. В апреле сообщалось, что там предотвратили переворот, который готовился в стиле «арабской весны».