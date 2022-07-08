После благоустройства во дворах Вахитовского района Казани количество парковочных мест увеличится почти вдвое

В Казани по программе «Наш двор» в Вахитовском районе благоустраивают территории домов по улицам Меховщиков, Портовой, Девятаева и Зайцева — здесь количество парковочных мест увеличится почти вдвое: со 127 до 232, сообщили глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров и куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.



Фото: kzn.ru

Благоустройство на территории дворов домов №2, 2а, 4, 4а по ул. Меховщиков, №9, 11, 15,17 по ул. Портовой, №7 по ул. Девятаева и №14 по ул. Зайцева проводится на площади более 8,5 тыс. кв. м. Во дворах установят малые архитектурные формы, обустроят зеленые зоны. Сейчас территорию освободили от старых гаражей.

Функциональные зоны во дворах формируются исходя из запросов жителей. При выборе малых архитектурных форм особое внимание уделяется качеству и надежности материалов и оборудования.

Фото: kzn.ru

В конце июня сообщалось, что в Татарстане на благоустройство дворов в 2023 году предварительно запланировано выделение 1,3 млрд рублей из республиканского бюджета. Еще около 1 миллиарда планируется получить за счет участия в федеральном конкурсе.



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Маргарита Головатенко