Опрос: этим летом совмещать отдых с подработкой планируют 12% жителей ПФО

Фото: Максим Платонов

В отпуске летом 2022 года уже были 8% жителей ПФО, при этом еще 50% планируют взять отпуск до конца сезона. При этом 12% из них в это время будут подрабатывать — в основном это молодые люди от 18 до 24 лет, говорится в результатах опроса «Авито.Работа» и GigAnt».

Чаще всего подрабатывают в ремонтно-строительной сфере (27%), торговле (35%), а также IT и SMM, дизайне и копирайтинге (15%). В топ популярных сфер для подработки этим летом в регионе также вошли сервисы доставки (17%) и красота и здоровье (21%).

Фото: realnoevremya.ru

Мужчины чаще выбирают для подработки сферу ремонта и строительства (45%), женщины — продажи (37%).

В целом самым распространенным вариантом времяпровождения среди жителей ПФО летом стал пассивный досуг — 53%. Также в число популярных занятий во время отпуска вошли путешествия (40%), садоводство (46%), культурный досуг (27%) и спорт (25%).

Недавно аналитики сообщили, что 48% опрошенных жителей Казани обзавелись первой работой в 14—17 лет. Еще 21% — в 18—19 лет. В 20—21 год на первую работу устроились 12% респондентов. Также отмечается, что 38% мужчин подрабатывали в еще более раннем возрасте: в 14—15 лет. Женщины, наоборот, задумываются о работе позже — лишь 29% из них начали работать в 18—19 лет.