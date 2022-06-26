Исследование: около половины жителей Казани находят первую работу в 14—17 лет

Почти половина жителей Казани начинает работать в 14—17 лет

Многие жители Казани начинают искать первую работу в 14—17. При этом 59% опрошенных говорят, что этот процесс был комфортным и без каких-либо сложностей. Молодежь предпочитает рассматривать вакансии на специализированных онлайн-сервисах и в социальных сетях, рассказали «Реальному времени» в «Авито».

— С наступлением летних каникул многие школьники и студенты ищут себе подработку. Молодые люди с энтузиазмом относятся к трудовой деятельности в юном возрасте, желая попробовать свои силы в разных профессиях. Такая практика позволяет накопить деньги на личные нужды, почувствовать свободу и уверенность в себе, а также поощряется родителями и обществом, — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Фото: Максим Платонов

Аналитики отмечают, что 48% опрошенных жителей Казани обзавелись первой работой в 14—17 лет. Еще 21% — в 18—19 лет. В 20—21 год на первую работу устроились 12% респондентов. Также отмечается, что 38% мужчин подрабатывали в еще более раннем возрасте: в 14—15 лет. Женщины, наоборот, задумываются о работе позже — лишь 29% из них начали работать в 18—19 лет.

Работодатели, как отмечают специалисты, лояльно относятся к сезонным подработкам и сотрудникам без опыта, поэтому выбор вакансий достаточно разнообразен. По данным платформы, число вакансий на «Авито» в группе профессий «Без опыта, студенты» в Казани выросло на 17% с 1 по 20 июня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Медианная зарплата для молодежи также увеличилась на 17% и составила 35 000 рублей.

Основная причина — желание быть независимым от родителей

По заявлению исследователей, в большинстве случаев молодежь начинает работать еще до 18 лет из-за желания быть независимыми от родителей. Об этом сообщили 41% опрошенных.

Фото: Максим Платонов

Еще 29% заявили, что пошли работать из-за желания накопить денег на небольшую покупку, одежду или какой-то гаджет. 21% казанцев рассказали, что устроились на работу из-за избытка свободного времени, еще 15% хотели стать более уверенными в себе. 14% рассказали, что пошли работать из-за желания получить опыт по определенной специальности.

Отмечается, что желание получить независимость от родителей чаще возникало у женщин (50% против 47% мужчин), они же чаще шли работать из-за желания начать осваивать определенную специальность (19% против 12% мужчин). А вот мужчины чаще шли работать из-за желания купить себе новую одежду или гаджет (34% против 25% женщин).



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Артем Гафаров