В Татарстане утвердили госпрограмму развития юстиции

В Татарстане утвердили государственную программу «Развитие юстиции в Татарстане». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сроки реализации программы определены с 2023 по 2027 год. Общий объем финансирования, по предварительной оценке, составит 3,9 млрд рублей. Из федеральных средств на эти цели потратят 303,3 млн рублей, из республиканского — 3,6 млрд рублей.

Цель программы — повысить уровень правовой обеспеченности населения Татарстана и создать оптимальные условия для осуществления правосудия. В числе задач программы перечислены осуществление государственной политики в сфере юстиции в Татарстане, развитие и укрепление института мирового института юстиции в республике, а еще обеспечение уровня качества капитального ремонта и соблюдение в зданиях и помещениях судебных участков мировых судей РТ санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности.

Ожидается, что программа позволит обеспечить ежегодное 100-процентное выполнение плана законопроектной деятельности кабмина, выполнение заданного объема формирования свода законов Татарстана, соблюсти установленные сроки проведения правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных актов и др.

Фото: Максим Платонов

Министерству финансов Татарстана поручено на очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на реализацию мероприятий с учетом возможностей и в пределах средств, направляемых из республиканского бюджета.

Государственным заказчиком и координатором программы определен Минюст республики, на него возложен контроль за исполнением постановления. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.



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Маргарита Головатенко