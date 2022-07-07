ВТБ предоставил финансирование на развитие производителя марки «Махеевъ»

Банк ВТБ предоставил компании «Эссен Продакшн АГ» финансирование в объеме 2 млрд руб. по программе льготного кредитования системообразующих предприятий аграрного сектора. «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания и крупнейший производитель майонеза и джемов в России (марка «Махеевъ»).

Условиями госпрограммы предусмотрено обязательство компании по сохранению численности персонала. Предоставленное финансирование на пополнение оборотных средств позволит в том числе своевременно пополнить запасы сырья для дальнейшей бесперебойной работы компании.

«Поддержка банка ВТБ позволила нарастить производство, увеличить число рабочих мест и сохранить уровень экспорта продукции. Сейчас в страны ближнего и дальнего зарубежья отправляется 15% от общего объема продаж, а в России продукция реализуется по всей стране в ведущих федеральных и региональных торговых сетях», — говорит заместитель финансового директора АО «Эссен Продакшн АГ» Вячеслав Мингазов.

«Сельское хозяйство и пищевая промышленность — одни из ключевых драйверов развития экономики России, основа обеспечения продовольственной безопасности нашей страны. Банк ВТБ нацелен на поддержку этого сектора, повышение его производительности, создание новых рабочих мест. Для нас важно, что «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших работодателей Елабуги, обеспечивает работой 2100 тысячи сотрудников», — сказал старший вице-президент ВТБ Артем Кулик.

АО «Эссен Продакшн АГ» — производит около 277 тыс. тонн готовой продукции ежегодно, в ассортименте более 350 наименований. В рамках соусного производства под торговой маркой «Махеевъ» производятся: майонез, кетчупы, джемы, маринад, горчицы. Кондитерская фабрика компании обладает одним из самых современных в РФ производственным оборудованием и выпускает 44 000 тонн кондитерской продукции в год.

Программа льготного кредитования системообразующих предприятий агропромышленного сектора утверждена постановлением Правительства РФ №375 от 16.03.22. Речь идет о кредитах по льготной ставке до 10% годовых на срок до 12 месяцев.

Банк ВТБ (ПАО)

Партнерский материал