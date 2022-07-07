Сегодня в Татарстане дождь и до +31 градуса

В четверг, 7 июля, в Татарстане ожидается жаркая погода и кратковременный дождь. В Гидрометцентре республики также прогнозируют умеренный юго-западный, западный ветер.

Днем воздух прогреется до +26—31 градуса. В Казани синоптики прогнозируют от +28 до +30°С. В Набережных Челнах ожидается от +26 до +30 градусов.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели в республику начнет поступать жаркий влажный воздух. Дневные температуры в пятницу, 8 июля, и в выходные дни, 9—10 июля, будут достигать +27—32°С. Вместе с этим ожидаются дожди и грозы.



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Татьяна Демина