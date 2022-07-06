В Казани завели уголовное дело после издевательств матери над 10-летней дочерью

Следственные органы Следственного комитета России по Татарстану приняли к производству уголовное дело по статье «Истязание» (ст. 117 УК РФ) в отношении 35-летней жительницы Казани, наносившей побои малолетней дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с конца июня по 2 июля 2022 года, подозреваемая на почве личных неприязненных отношений била 10-летнюю дочь. 2 июля женщина ударила девочку ремнем и детской лопаткой по спине и лицу, после чего выгнала в подъезд, закрыв перед ней дверь в квартиру.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О произошедшем девочка рассказала родному отцу, который не жил с ней. Сейчас девочка находится с ним.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также дополнительных эпизодов преступной деятельности.

В рамках расследования уголовного дела следователи дадут правовую оценку действиям сожителя подозреваемой. Если выяснится, что он тоже причастен к совершению преступления, он будет также привлечен к уголовной ответственности. Назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.



Прокуратуре Казани поручили организовать проверку информации об издевательствах матери над десятилетней дочерью. Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и примет меры реагирования.



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Татьяна Леухина