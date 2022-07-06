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Проректора Российской таможенной академии обвинили в сбыте наркотиков в крупном размере через даркнет

14:55, 06.07.2022
Проректора Российской таможенной академии обвинили в сбыте наркотиков в крупном размере через даркнет
Фото: zkerefov / Instagram.com (Запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской)

Проректора Российской таможенной академии Залима Керефова обвинили в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете России по Московской области.

Согласно сообщению СКР, проректор в Подмосковье приобрел 2 кг наркотиков, после чего расфасовал их и продал через даркнет.

Удалось установить место производства наркотиков, где в настоящее время идут осмотры. В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к производству наркотиков.

Оперативники обнаружили семь закладок — у обвиняемого в компьютере были ссылки на них. Сейчас на причастность к преступлению проверяют других сотрудников академии из руководящего звена, которым обвиняемый предоставлял наркотик для употребления.

Фото: sledcom.ru

Согласно сообщениям в СМИ, Залима Керефова задержали в его рабочем кабинете. У него изъяли два килограмма синтетических веществ.

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Маргарита Головатенко
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