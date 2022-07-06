Лечившая онкобольных без лицензии Арская больница выиграла спор против ТФОМС

Арбитражный суд Татарстана признал недействительным акт проверки Арской центральной районной больницы, согласно которому медучреждение якобы использовало средства не по целевому назначению. По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татарстана, три последних года больница оказывала медицинскую помощь больным раком, не имея на это необходимых документов. Однако, как установил суд, пациентам действительно была оказана специализированная медицинская помощь, а Арская ЦРБ оказалась единственным местом, где жители района могли ее получить.

Включена в реестр без лицензии

Внеплановую проверку сотрудники ТФОМС провели еще в марте, тогда же и выявили использование средств ОМС не по целевому назначению. В составленном акте говорится, что в период с 1 января 2019 года по 15 декабря 2021 года ГАУЗ «Арская ЦРБ» представляла в страховые организации счета за оказанную медицинскую помощь в условиях дневного стационара, в которую входила противоопухолевая лекарственная терапия. Общая сумма расходов составила 41,8 млн рублей.

Но, как оказалось, больница не имеет специализированной лицензии на осуществление такой деятельности. Фонд потребовал вернуть использованные средства, а также выплатить штраф в размере 4,1 млн рублей. В больнице не согласились с выводами инспекторов и обратились в суд, заявив, что при проведении проверки были допущены нарушения.

Фото: Максим Платонов

Отказ лечить противоречит Конституции

Судом установлено, что в указанный период ГАУЗ «Арская центральная районная больница» была включена в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории республики, в том числе и по профилю «онкология». Однако в лицензиях учреждения с 2018 по 2021 год услуги по данному профилю в условиях дневного стационара отсутствовали. Но вместе с этим фонд не опроверг факта оказания помощи гражданам, которые за ней обратились. Кроме того, он не представил доказательств того, что расходы могли быть связаны не только с этой деятельностью.

Учреждение располагало квалифицированным персоналом, а его отказ в оказании медицинской помощи противоречил бы положениям статьи 41 российской Конституции и статьям 4—7, 10, 11 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Вместе с тем Министерство здравоохранения Татарстана пояснило, что на территории Арского района нет иных медицинских учреждений, обладающих возможностью оказывать аналогичную помощь.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Основным критерием отнесения расходов на оплату медицинской помощи является его целевая направленность на оказание гражданам медицинской помощи. А жалобы и претензии застрахованными лицами по качеству оказанных врачами медучреждения услуг не заявлялись. Следовательно, денежные средства ОМС использовались по назначению.

Суд признал акт проверки недействительным и обязал Территориальный фонд обязательного медицинского страхования устранить допущенные нарушения прав и законных интересов больницы.

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Максим Кокунин