Массовое сокращение госслужащих не коснулось Татарстана

Татарстана не коснулось сокращение госслужащих в ходе административной реформы, о сокращении 30 тысяч чиновников председатель правительства России Михаил Мишустин объявил 28 июня.



Как сообщили «Реальному времени» в Департаменте государственной службы и кадров при президенте Татарстана, решение о сокращении с 1 января 2021 года федеральных работников было принято в соответствии с постановлением от 16.11.2020 № 1830. Это коснулось федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов.

— Вышеуказанное постановление не распространяется на региональные органы власти Российской Федерации. В Республике Татарстан в 2021 году сокращение численности государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, не проводилось, — указали в департаменте.

Фото: pxhere.com

Сокращение штата исполнительной власти стартовало в январе 2021 года и должно было завершиться к 1 апреля. За это время федеральный госаппарат хотели сократить на 32 тысячи штатных единиц. Реформа коснулась 45 министерств и ведомств.

— В результате мы сократили около 30 тыс. государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности. В ней активнейшее участие принимали сенаторы, и есть очень хорошие результаты, — сообщал тогда Мишустин.

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Маргарита Головатенко