В Казани за сбыт фальшивых купюр 5 тысяч посадили жителя Подмосковья

К 3 годам колонии общего режима приговорил Московский райсуд Казани 33-летнего жителя города Люберцы, уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Его взяли с поличным при оплате товара на рынке фальшивой банкнотой в 5 тысяч рублей, а позже в машине нашли еще 24 таких же, — сообщили «Реальному времени» в пресс-центре МВД Татарстана.



Распространителя подделок вычислили сотрудники экономической полиции. На допросе он признался — ранее закупил в Москве партию из 50 фальшивых купюр и часть уже пустил в оборот, расплачиваясь в продуктовых магазинах.

Только за первый квартал 2022 года в Татарстане выявили 159 банкнот с признаками подделки российских денежных знаков.

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Ирина Плотникова