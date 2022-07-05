В Татарстане возбудили дело после возгорания в двигателе катера, в результате чего пострадали пять человек

В Татарстане возбудили уголовное дело после возгорания в двигателе катера, а результате которого пострадали пять человек — в их числе 13-летняя девочка, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Инцидент произошел 3 июля в СНТ «Щурячий» в Зеленодольском районе. По предварительным данным, 71-летний владелец катера Slider 180 предложил покататься на нем супруге с дочерью, а еще соседке с несовершеннолетней дочерью.

Мужчина вывел катер в акваторию реки Волги рядом с садовым участком и попытался запустить двигатель. В этот момент произошло возгорание паров топлива. Люди спрыгнули с катера в воду. Пять человек получили ожоги 1-3 степени, их доставили в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

На прошлой неделе в Чистопольском районе Татарстана возбудили уголовное дело после гибели трех человек из-за отравления угарным газом. В селе Каргали Чистопольского района обнаружили тела 80-летнего мужчины, его 83-летней супруги и их 50-летнего сына.



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Маргарита Головатенко