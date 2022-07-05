Минпромторг: уход Microsoft положительно скажется на производителях софта в России

Уход с российского рынка компании Microsoft положительно скажется на отечественных производителях софта. Такое мнение высказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

— Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени. С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью, наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уход Microsoft не повлияет на увеличение пиратских версий операционной системы, считает Шпак.



Президент корпорации Брэд Смит в конце июня заявлял, что американская компания будет сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется.

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Татьяна Леухина