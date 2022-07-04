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В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака и формальдегида

18:58, 04.07.2022 2
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию аммиака и формальдегида
Фото: Максим Платонов

В Казани вновь выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих вещества. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Пункт наблюдения №3 на ул. Мартына Межлаука зарегистрировал повышенный уровень аммиака — 0,22 мг/кубометр. Предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №7 на ул. Декабристов, 183 выявил превышение концентрации формальдегида. Она составила 0,052 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 1 июля по 7 часов 4 июля.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 июл
    Пора уже кровь жителей проверять
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  • Анонимно 04 июл
    да в большом городе всегда проблемы с воздухом, и от погоды еще зависит
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