Прокуратура начала проверку после гибели троих человек от отравления угарным газом в Чистопольском районе

Фото: прокуратура Татарстана

В частном доме в Чистопольском районе обнаружили тела троих человек с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По предварительной информации, инцидент произошел сегодня утром в селе Каргали. В результате погибли пожилые родители и их сын 1971 года рождения.

Фото: прокуратура Татарстана

На место происшествия выехал прокурор Чистополя Тимур Дияров. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами будет выяснять обстоятельства и причины случившегося, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В понедельник в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления угарным газом трех человек, в том числе двоих детей. Инцидент произошел в Казани.



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Татьяна Леухина