Прокуратура начала проверку после гибели троих человек от отравления угарным газом в Чистопольском районе
В частном доме в Чистопольском районе обнаружили тела троих человек с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По предварительной информации, инцидент произошел сегодня утром в селе Каргали. В результате погибли пожилые родители и их сын 1971 года рождения.
На место происшествия выехал прокурор Чистополя Тимур Дияров. Надзорное ведомство совместно с профильными специалистами будет выяснять обстоятельства и причины случившегося, проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.
По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
В понедельник в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления угарным газом трех человек, в том числе двоих детей. Инцидент произошел в Казани.
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