В Свердловской области прошел Сабантуй
Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приняли участие в 15-м областном празднике Сабантуй. Мероприятие состоялось сегодня.
Областной Сабантуй с 2005 года проводился в разных муниципальных образованиях области, последние 8 лет постоянным местом проведения остается село Кадниково Сысертского городского округа.
Организаторы Сабантуя — региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» при поддержке постоянного представительства Татарстана и Лаишевского муниципального района.
Численность татар в Свердловской области, по данным Всероссийской переписи населения (2010 года), составляет 143 803 человека. Официально зарегистрировано 10 татарских общественных организаций.
На территории региона работают семь татарских воскресных школ. В 18 общеобразовательных школах татарский язык и литература преподаются как предмет, передает пресс-служба президента Татарстана.
Вчера в Мордовии состоялся Всероссийский сельский Сабантуй. Для участия в празднике приехали гости из 24 регионов России.
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