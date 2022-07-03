На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +26 градусов

В Татарстане в начале следующей недели ожидается теплая погода, до +26 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, 4 июля, на территории Татарстана местами ожидается кратковременный дождь, северо-восточный, северный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит +10... +15°С, днем — +20...+25°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник, 5 июля, осадков не прогнозируется. Ночью ожидается до +7... +12°С, днем — до +21.. +26°С.

Профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев ранее отмечал, что в Татарстане температура в июле будет ниже климатической нормы. Ведущую роль в создании совсем не жаркого второго летнего месяца будут играть арктические массы.



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Татьяна Леухина