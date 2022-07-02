Перевозчики Казани установили тарифы пополнения проездных с 1 августа

Перевозчики Казани установили на август 2022 года тарифы пополнения электронных проездных билетов, которые приобретаются на определенный срок, об этом сообщает оператор Автоматизированной системы оплаты проезда в пассажирском транспорте города.



Пополнение проездных по новым ценам начинается с 10 июля. Тарифы электронных проездных на один календарный месяц составят:

на все виды транспорта без лимита поездок — 3 100 рублей;

на все виды транспорта без лимита поездок (на метро — до 50 поездок) — 2 800 рублей;

на все автобусные маршруты без лимита поездок — 2 500 рублей;

на городской электрический транспорт без лимита поездок (на метро — до 50 поездок) — 2 400 рублей;

на все маршруты наземного электрического транспорта без лимита поездок — 1 800 рублей;

на один вид наземного электрического транспорта без лимита поездок — 1 700 рублей;

на один автобусный маршрут без лимита поездок — 1 400 рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани со 2 июля вводится новый тариф «Трамвай 60 минут». В Комитете по транспорту Казани сообщали, что по нему с транспортной картой в течение часа можно будет совершить неограниченное количество бесплатных пересадок с трамвая на трамвай любого маршрута в попутном направлении. В этом случае фиксированная плата составит 31 рубль.

Однако есть нюансы. Положить деньги на карту одним из самых удобных способов — онлайн — можно лишь на десять поездок. Пополнить на большее количество дней возможно только у кассира. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко