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Александр Зуев покидает казанский «Рубин»

16:51, 02.07.2022
Александр Зуев покидает казанский «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» и 26-летний полузащитник Александр Зуев договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Александр Зуев пришел в «Рубин» в сентябре 2019 года. Он сыграл за команду 63 матча, сделал три голевые передачи.

— Благодарим за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере, — сказано в сообщении.

На этой неделе сообщалось, что 19-летний защитник Иван Савицкий переходит из казанского «Рубина» в «Енисей». Также сообщалось об уходе 23-летнего нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина». ФК «Рубин» и Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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