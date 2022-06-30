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Защитник Иван Савицкий перейдет из «Рубина» в «Енисей»

14:26, 30.06.2022
Защитник Иван Савицкий перейдет из «Рубина» в «Енисей»
Фото: rubin-kazan.ru

19-летний защитник Иван Савицкий переходит из казанского «Рубина» в «Енисей», сообщили в пресс-службе клуба.

Савицкий будет выступать за красноярский клуб до конца сезона 2022/2023 на правах аренды.

На этой неделе сообщалось об уходе 23-летнего нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина». ФК «Рубин» и Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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