Защитник Иван Савицкий перейдет из «Рубина» в «Енисей»
19-летний защитник Иван Савицкий переходит из казанского «Рубина» в «Енисей», сообщили в пресс-службе клуба.
Савицкий будет выступать за красноярский клуб до конца сезона 2022/2023 на правах аренды.
На этой неделе сообщалось об уходе 23-летнего нападающего Ивана Игнатьева из «Рубина». ФК «Рубин» и Иван Игнатьев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.
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