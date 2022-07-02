Врач сборной России по фигурному катанию о допинге Валиевой: «Гипотетически диверсия возможна»

25 декабря 2021 года российская фигуристка, уроженка Казани Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазин на чемпионате в Санкт-Петербурге. Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский поделился мнением о том, возможна ли была диверсия в этом случае.



— Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» — и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях. Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете — там нет видеонаблюдения, — сказал он.

Однако, по его словам, такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, где допинг-проба оказалась положительной. Шветский подчеркнул, что для предъявления CAS версии о диверсии необходимо иметь доказательную базу, например, видеозапись. Иначе — версию не посчитают состоятельной и дисквалифицируют, сообщает Sports.ru.

Фото: president.tatarstan.ru

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Маргарита Головатенко