В детском лагере «Камский Артек» в Нижнекамском районе проводят проверки после жалоб родителей о нехватке еды

Фото: кадр видео

Помощник уполномоченного по правам человека в Нижнекамском районе Чулпан Ульданова приехала в лагерь «Камский Артек» в Нижнекамском районе Татарстана после жалобы родителей. В сообщении говорилось, что детям не хватает еды, поскольку питание организовано не в соответствии с нормами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Такого при проверке мы не выявили. Мы побывали в двух столовых, пообщались с детьми, они очень довольны питанием, — сказала она.

Проверку в «Камском Артеке» начала и прокуратура Нижнекамска.

Телеканал ознакомился с порядком организации питания для детей лагеря. Оно организовано для каждого отряда в разное время. Интервал для прихода очередной группы детей — примерно 15 минут, чтобы избежать очереди.

Питание в лагере организовано по принципу выбора блюд. В меню представлены по два вида супа, второго и морса. Питание в лагере пятиразовое. Так, дети могут самостоятельно сделать выбор в пользу любимого блюда, напитка или выпечки.

— Понятно, что на 200 человек мы не можем приготовить 200 котлет и 200 кусочков рыбы. Мы в пропорциональности знаем, что дети более-менее едят котлеты, а рыбу меньше, естественно, меньше делаем рыбных изделий, — рассказала директор лагеря «Камский Артек» Екатерина Юртаева.

Также дети могут выбрать большее или меньшее количество еды в зависимости от своих потребностей.



Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко