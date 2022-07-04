В Татарстане капремонт 12 административных объектов оценили в 673 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт 12 объектов административного значения. Стоимость работ оценивается в 673 миллиона рублей.

В список объектов, подлежащих капитальному ремонту, вошли:

здание Инспекции государственного строительного надзора Татарстана по ул. Декабристов, 81в в Казани;

административно-лабораторное здание по ул. Хади Такташа, 94 в Казани;

здание в селе Нурлаты по ул. Файзуллина, 22;

административное здание Министерства спорта Татарстана по ул. Петербургской, 12 в Казани;

здание в Вахитовском районе Казани;

здание Тукаевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ;

здание по ул. Горького, 2б в селе Шемордан Сабинского района;

здание администрации Ютазинского района в пгт Уруссу по ул. Пушкина, 38;

подвальные помещения административного здания по ул. Патриса Лумумбы, д.4 в Казани;

помещения муниципального архива в Арске по ул. Большой, 70;

помещения муниципального архива в пгт Уруссу Ютазинского района;

административное здание государственного казенного учреждения «Сабинское лесничество» в поселке Лесхоз по ул. Кукморской, 2а.

Подрядчик должен выполнить комплекс работ по ремонту фасада и кровли, а также заменить инженерные сети водоснабжения и канализации, видеонаблюдения и кондиционирования. Кроме того, ему предстоит произвести отделочные работы и установить новые двери.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 8 июля. Итоги подведут 12 июля.

Напомним, на капитальный ремонт шести школ в районах Татарстана направят 429 миллионов рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

Отремонтировать планируется следующие объекты:

Богородскую СОШ в селе Богородское Пестречинского района;

столовую в Зиреклинском лицее в селе Ерыклы Новошешминского района;

Мамаширскую среднюю школу в селе Мамашир Кукморского района;

Базарно-Матакскую СОШ в селе Базарные Матаки Алькеевского района;

Савгачевскую СОШ в селе Савгачево Аксубаевского района;

Большеатрясскую начальную общеобразовательную школу в селе Большие Атряси Тетюшского района.

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Максим Кокунин