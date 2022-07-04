В Татарстане капремонт 12 административных объектов оценили в 673 миллиона рублей
Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на капитальный ремонт 12 объектов административного значения. Стоимость работ оценивается в 673 миллиона рублей.
В список объектов, подлежащих капитальному ремонту, вошли:
- здание Инспекции государственного строительного надзора Татарстана по ул. Декабристов, 81в в Казани;
- административно-лабораторное здание по ул. Хади Такташа, 94 в Казани;
- здание в селе Нурлаты по ул. Файзуллина, 22;
- административное здание Министерства спорта Татарстана по ул. Петербургской, 12 в Казани;
- здание в Вахитовском районе Казани;
- здание Тукаевского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РТ;
- здание по ул. Горького, 2б в селе Шемордан Сабинского района;
- здание администрации Ютазинского района в пгт Уруссу по ул. Пушкина, 38;
- подвальные помещения административного здания по ул. Патриса Лумумбы, д.4 в Казани;
- помещения муниципального архива в Арске по ул. Большой, 70;
- помещения муниципального архива в пгт Уруссу Ютазинского района;
- административное здание государственного казенного учреждения «Сабинское лесничество» в поселке Лесхоз по ул. Кукморской, 2а.
Подрядчик должен выполнить комплекс работ по ремонту фасада и кровли, а также заменить инженерные сети водоснабжения и канализации, видеонаблюдения и кондиционирования. Кроме того, ему предстоит произвести отделочные работы и установить новые двери.
Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 8 июля. Итоги подведут 12 июля.
Напомним, на капитальный ремонт шести школ в районах Татарстана направят 429 миллионов рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.
Отремонтировать планируется следующие объекты:
- Богородскую СОШ в селе Богородское Пестречинского района;
- столовую в Зиреклинском лицее в селе Ерыклы Новошешминского района;
- Мамаширскую среднюю школу в селе Мамашир Кукморского района;
- Базарно-Матакскую СОШ в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
- Савгачевскую СОШ в селе Савгачево Аксубаевского района;
- Большеатрясскую начальную общеобразовательную школу в селе Большие Атряси Тетюшского района.
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