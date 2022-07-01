Хуснуллин рассказал об ударных темпах строительства трассы Москва — Казань

Фото: Олег Тихонов

На развязке М-12 с М-7 во Владимирской области успешно протестировали наружное освещение, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.



В настоящее время на 85-м км почти готов еще один путепровод, а через реку Клязьму идет надвижка моста. Работа идет активными темпами на всей протяженности дороги.

Хуснуллин отметил, что ударный темп строительства позволит переключить часть трафика с Южного обхода Владимира и разгрузить дорожную сеть Владимирской области в целом уже в этом году.

Фото: kremlin.ru

Правительство выделит еще 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны.



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Маргарита Головатенко