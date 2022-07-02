Фонд соцстраха по Татарстану взыскивает 3 тысячи с предприятия, просрочившего изготовление обуви для инвалидов

Фото: Олег Тихонов (архив)

Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд Поволжского округа отменил решения нижестоящих инстанций по иску Фонда соцстраха к Московскому протезно-ортопедическому предприятию и направил дело на новое рассмотрение в татарстанский арбитраж. Согласно материалам дела, региональное отделение Фонда социального страхования по Татарстану подало иск к филиалу «Казанский» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты с требованием взыскать с него 3,7 тысячи рублей неустойки.

Штрафные санкции были начислены за просрочку исполнения обязательств по госконтракту от 22 сентября 2020 года. Тогда московское протезно-ортопедическое предприятие выиграло электронный аукцион на изготовление ортопедической обуви для инвалидов и детей-инвалидов. Стоимость госзаказа составила 1,9 млн рублей.

Фонд был обязан предоставить подрядчику список получателей обуви в течение 10 дней с даты заключения контракта. Сама же обувь должна была быть изготовлена в срок, не превышающий 30 дней. Позже выяснилось, что подрядчик в двух случаях допустил просрочку. Так, для одного инвалида он задержался с выполнением заказа на девять дней, для другого — на все 19.

По условиям госконтракта, срыв сроков предполагал начисление пени. Их размер в этом случае составил 3,7 тыс. рублей. Добровольно исполнитель эту сумму не оплатил, и фонд подал иск в суд.

Татарстанский арбитраж установил, что истец ошибся в расчетах: неустойка должна рассчитываться на две просроченных позиции, а не из всей неисполненной суммы контракта. Таким образом, размер пеней в этом случае составляет не 3,7 тыс. рублей, а всего 62 рубля 33 копейки. Вердикт суда первой инстанции подтвердил и Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд. Однако третья, кассационная инстанция посчитала необходимым направить дело на новое рассмотрение, по всей видимости, усмотрев какие-то нарушения.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения решение Арбитражного суда Татарстана и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по иску регионального отделения Фонда социального страхования по Татарстану к казанскому ООО «Тифло Маркет» о взыскании 150 тыс. рублей штрафа. Фонд соцстраха наложил на поставщика санкции за ненадлежащее исполнение обязательств по поставке ходунков для инвалидов.



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Любовь Шебалова