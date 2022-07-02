В Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов

В Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В ЕГЭ по английскому языку участвовали 2 062 выпускника текущего года. Средний балл составил 80,37. Четыре выпускника не смогли набрать минимальный порог для сдачи экзамена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На 100 баллов сдали выпускники школ Казани, Альметьевска, Челнов, Нурлата, Балтасинского района.

ЕГЭ по немецкому языку сдавали 29 человек, средний балл — 70,59. ЕГЭ по французскому языку сдали 15 человек, средний балл — 80.



В Казани также одна ученица сдавала ЕГЭ по китайскому языку, а в Балтасинском районе — по татарскому.

В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. Он проводился впервые за три последних года после коронавирусных ограничений. Как подсчитало «Реальное время», количество сдающих ЕГЭ по английскому языку с 2019 года возросло с 1 858 до 2 152 человек. Меньшей популярностью пользуются немецкий и французский языки.

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Татьяна Леухина