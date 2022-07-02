В Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов
В Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.
В ЕГЭ по английскому языку участвовали 2 062 выпускника текущего года. Средний балл составил 80,37. Четыре выпускника не смогли набрать минимальный порог для сдачи экзамена.
На 100 баллов сдали выпускники школ Казани, Альметьевска, Челнов, Нурлата, Балтасинского района.
ЕГЭ по немецкому языку сдавали 29 человек, средний балл — 70,59. ЕГЭ по французскому языку сдали 15 человек, средний балл — 80.
В Казани также одна ученица сдавала ЕГЭ по китайскому языку, а в Балтасинском районе — по татарскому.
В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. Он проводился впервые за три последних года после коронавирусных ограничений. Как подсчитало «Реальное время», количество сдающих ЕГЭ по английскому языку с 2019 года возросло с 1 858 до 2 152 человек. Меньшей популярностью пользуются немецкий и французский языки.
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