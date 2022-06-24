В Казани ЕГЭ по китайскому языку сдавала лишь одна выпускница — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани ЕГЭ по китайскому языку сдавала лишь одна выпускница со всей республики. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Китайский язык сдавала ученица школы «Адымнар» Дарья Шубина.

— Китайский язык очень сложно учить. Есть пять тонов. Одно слово может обозначать кучу разных значений. Грамматика, на мой взгляд, похожа на русский, даже легче, — рассказала Шубина.

Учительница Дарьи преподает больше 10 лет, сейчас проходит онлайн-обучение у личного переводчика президента России Владимира Путина.

Кроме того, в этом году ЕГЭ по татарскому языку сдавала лишь одна выпускница. В Минобрнауки Татарстана связали это с тем, что он не востребован в вузах.

В этом году в Татарстане Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период. Он проводился впервые за три последних года из-за коронавирусных ограничений. Как подсчитало «Реальное время», количество сдающих ЕГЭ по английскому языку с 2019 года возросло с 1 858 до 2 152 человек. Меньшей популярностью пользуются немецкий и французский языки.

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Татьяна Леухина