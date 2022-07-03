Казанский цирк будет самостоятельно организовывать гастроли

Фото: Ринат Назметдинов

В настоящее время Казанский государственный цирк не имеет каких-либо арендных отношений с прокатчиками и не планирует их в будущем, а все гастроли он будет организовывать самостоятельно. Об этом «Реальному времени» рассказала директор цирка Эльмира Булатова.



— Зачем тогда содержать такое большое количество штата, если цирк самостоятельно не может набрать программу, показать ее, сделать рекламную кампанию. Ведь раньше, насколько я знаю, даже буфетная история в этом цирке была в аренде. Сейчас буфетами цирк занимается самостоятельно. Хорошо ли, плохо ли, но пока мы не начнем сами все это делать, никогда не узнаем. И только на собственных ошибках мы сможем производить какие-то улучшения. Поэтому сейчас, во всяком случае, при мне, вопроса о прокатных арендных программах даже не стоит, — сказала она.

Фото: Ринат Назметдинов

Она также отметила, что данное правило не касается проведения нецирковых концертов.

— Это не касается концертов, которые к нашей деятельности никакого отношения не имеют. Если захочет звезда какая-нибудь выступить в нашем замечательном, красивом цирке — пожалуйста, — подчеркнула Булатова.

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство культуры Татарстана сообщило о назначении нового директора Казанского государственного цирка — Эльмиры Булатовой в мае. В ведомстве отметили, что она имеет большой опыт работы в сфере циркового искусства, в том числе работала в Цирке братьев Запашных, Большом Московском цирке и возглавляла частную цирковую организацию Art Community. Без директора Казанский цирк оставался с ноября 2021 года, когда со скандалом был уволен Рамиль Шарифуллин.

После своего назначения Булатова сообщила, что одним из приоритетных направлений в нынешней деятельности цирка является создание собственных программ.

— Казанский цирк будет идти по пути того, что здесь будут создаваться собственные программы. Насколько это будет возможно, насколько будут позволять наши производственные ресурсы, наши финансовые ресурсы. Это очень затратно как по человеческим ресурсам, так и по финансовым. Планов громадье на самом деле, и не хотелось бы забегать вперед. Дайте мне хоть какие-то сюрпризы для казанского зрителя оставить, — заявила она.



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Максим Кокунин