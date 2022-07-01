В Чувашии появился мемориал строителям Казанского и Сурского оборонительных рубежей

В Чувашии открылся первый в России мемориал труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей — «Строителям безмолвных рубежей». В церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Комплекс построили в Козловском районе, вблизи села Байгулово. Мемориал увековечивает трудовой подвиг строителей оборонительных рубежей — преимущественно женщин и детей, которые в сложных погодных и бытовых условиях создавали в тылу линию обороны.

— Два таких обвода — Сурский и Казанский — проходили по территории Чувашии. И сегодня в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал «Строителям безмолвных рубежей», — отметил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Минниханов отметил, что строительство Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа — это пример трудового героизма народов республик.

Мемориал расположился на холме высотой 4,5 метра. Там установлены 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 километров оборонительных сооружений. По центру установлен Вечный огонь, 26 гранитных стел с символиками районов и городов, передает пресс-служба президента Татарстана.

На прошлой неделе в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов презентовали памятную монету «Казань», выпущенную Банком России в серии «Города трудовой доблести».

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Татьяна Леухина