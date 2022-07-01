В Госавтоинспекции Казани рассказали о работе в праздничные дни

Отделы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Казани будут работать по измененному графику в связи с празднованием Курбан-байрама. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по городу.

Отдел технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по Казани по адресам: ул. Оренбургский тракт, 5 и ул. Тэцевская, будут работать в обычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пункты регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по Казани в автосалонах: «КАН-Авто» (Сибирский тракт, 48; Оренбургский тракт, 209б) и «ТТС» (Декабристов, 96; пр. Победы, 194) также будут работать в обычном режиме.

Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (пр. Победы, 214) 9, 10 и 11 июля не будет принимать граждан.



26 июня в городских подразделениях ГИБДД госуслуги по регистрации транспортных средств временно не оказывали услуги в связи с проводящимися техническими работами.



Татьяна Леухина