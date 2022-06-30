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В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида

17:54, 30.06.2022
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида
Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани в очередной раз выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Он составил 0,065 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука зафиксировал предельно допустимую концентрацию аммиака. Она составила 0,2 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 29 июня по 7 часов 30 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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