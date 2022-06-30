В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида
В воздухе Казани в очередной раз выявили превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Он составил 0,065 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.
ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука зафиксировал предельно допустимую концентрацию аммиака. Она составила 0,2 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 29 июня по 7 часов 30 июня.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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