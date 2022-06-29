Столтенберг заявил, что НАТО готовилось к противостоянию с Россией с 2014 года

НАТО начало готовиться к противостоянию с Россией с 2014 года. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

— НАТО давно готовилось к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна, — заявил он на пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте альянса.

Фото: nato.int

Он отметил, что в связи с этим НАТО усиливает военное присутствие на востоке альянса и вкладывает больше денег в оборону.

Сегодня лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Кроме того, саммит НАТО в Мадриде принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Альянс усилит возможности для сдерживания РФ и больше не считает ее своим партнером.



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Татьяна Леухина