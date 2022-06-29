В России за сутки выявили 3 028 случаев COVID-19

За последние сутки в России зафиксировали 3 028 случаев заражения COVID-19. Всего заболевших по стране выявили 18 427 133 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Госпитализировано за сутки 1 334 заболевших. Это на 6,4% меньше по сравнению с 28 июня.

По данным на 29 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 680 человек, всего вылечившихся — 17 854 962 россиянина.

За сутки коронавирус унес жизни 54 россиян. Всего от инфекции скончались 381 056 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко