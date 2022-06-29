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Путин подписал закон об обязательной маркировке сельхозживотных

04:31, 29.06.2022
Путин подписал закон об обязательной маркировке сельхозживотных
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например, кошки и собаки).

Правительство России будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз — утверждать соответствующие ветеринарные правила.

Фото: kremlin.ru

Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.

В январе планировалось включить домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Тогда первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что есть много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти.

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Татьяна Леухина
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