Путин подписал закон об обязательной маркировке сельхозживотных

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например, кошки и собаки).

Правительство России будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз — утверждать соответствующие ветеринарные правила.

Фото: kremlin.ru

Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.

В январе планировалось включить домашних питомцев в закон об обязательной маркировке и учете животных. Тогда первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что есть много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти.



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Татьяна Леухина