В Казани открылся офис Российского Красного Креста — видео

Сегодня в Казани открылся офис регионального отделения организации «Российский Красный Крест». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Офис открылся в Казани на улице Новаторов, 4а. Там будут оказывать гуманитарную и социальную помощь жителям, откроют горячую линию, будут обучать сиделок и оказывать первую помощь.

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павлом Савчуком. Они обсудили реализацию совместных проектов, а также развитие татарстанского отделения гуманитарной организации.

В этом году Российский Красный Крест отмечает 155-летие. В честь этого в Казани проходит выставка «Повсюду и для всех».

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Татьяна Леухина