В Казани пройдут мероприятия, посвященные 155–летию Российского Красного Креста

В столице Татарстана пройдет ряд мероприятий, посвященных празднованию 155–летия Российского Красного Креста. Например, до 15 мая на манеже Центрального стадиона будет открыта историческая фотовыставка «Повсюду и для всех».

А 17 мая выставка будет размещена на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Посетить ее можно будет до 30 июня 2022 года, сообщает татарстанское региональное отделение Российского Красного Креста.



Недавно в Казани открылась выставка «Искусство Чеченской Республики XIX—XXI веков». На ней представлено более ста произведений, среди которых живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности.

Диана Жиленкова