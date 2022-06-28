Путин поручил ввести в 45 регионах должность советников директоров школ по воспитанию

В 45 регионах в следующем учебном году должны появиться советники директоров по воспитанию. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

С 2023/24 учебного года советник директоров по воспитанию должен появиться во всех российских школах. Доклад должен представить премьер-министр России Михаил Мишустин до 1 сентября и далее один раз в полгода, сообщается на сайте Кремля.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов заявлял что в российских школах с первого класса будет преподаваться историческое просвещение. Также он сообщил о недопущении в учебниках истории плохого отношения к другим народам, в том числе Украины и Белоруссии.



Кроме того, с 1 сентября во всех школах России начинать занятия будут с поднятия государственных флагов. В первый раз эту церемонию провели 25 апреля, в Единый день поднятия государственного флага страны.

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Татьяна Леухина