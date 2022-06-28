Слуцкий — об уходе Игнатьева: «Было очевидно, что его амбиции гораздо выше, чем уровень Первой лиги»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уход 23-летнего нападающего Ивана Игнатьева из клуба. Его слова приводит пресс-служба команды.

— Мне кажется, это обоюдное решение. Было очевидно, что его амбиции гораздо выше, чем уровень Первой лиги. И у нас в группе атаки есть игроки, которые могут и должны на себя взять лидерские функции в этой позиции. На мой взгляд, это решение очень плавно вытекало. Если подводить итоги, то понятно, что и мы ожидали иного, и он сам надеялся. Единственное, могу пожелать ему удачи в его дальнейшей карьере, — заявил Слуцкий.

Фото: rubin-kazan.ru

Об уходе спортсмена стало известно вчера. В пресс-службе «Рубина» сообщили, что трудовой договор расторгли по обоюдному согласию сторон.



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Татьяна Леухина