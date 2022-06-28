В Челнах капремонт жилых домов выполнен на 44%

Фото: Максим Платонов (архив)

Выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах в Набережных Челнах составляет 44,1%, сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.



С 2008 по 2021 год объем финансирования составил более 16 миллиардов рублей, выполнен капитальный ремонт в 2 331 многоквартирном доме.

В этом году в автограде проводят строительно-монтажные работы на 1,3 млрд рублей, из них общестроительные работы и работы по замене инженерных систем на 1,2 млрд рублей. На эти средства отремонтируют и утеплят фасады 55 домов, отремонтируют кровли 45 домов, заменят: инженерные системы водоснабжения в 100 домах, сети теплоснабжения в 28 домах, сети водоотведения в 34 домах, проведут ремонт инженерных систем электроснабжения в восьми домах, ремонт подъезда в одном доме.

Фото: nabchelny.ru

В целом по Татарстану программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 37%. Работы почти завершены на 68 жилых объектах. Полностью готов 31 дом. В 29 многоквартирных домах заменены 69 лифтов.



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Маргарита Головатенко