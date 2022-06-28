YAPPY Truck привез в Казань «Иванушек International»

Фото: Владимир Нефедов

Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY (6+) продолжает путешествие по городам России. Второй остановкой YAPPY Truck стала Казань, где 26 июня прошел День молодежи. Он стал одним из самых масштабных за всю историю проведения: только на территории экстрим-парка «Урам», где припарковался трак, собралось более 125 тысяч человек. А одним из сюрпризов для гостей стало выступление на YAPPY Truck группы «Иванушки International».



В течение дня на площадке мобильной академии контента одна активность сменяла другую. Днем разворачивались зрелищные спортивные ивенты: профессиональный матч по баскетболу от бронзовых призеров чемпионата России команды «ХелиТаб» и выступление скейтеров SK8 Team. А вечером гостей праздника ждал уже музыкальный сюрприз — со сцены прозвучали главные хиты от популярных исполнителей, среди которых Amirchik, Артем Кид, Didar, Dava и «Иванушки International».

Не обошлось и без мастер-классов по созданию коллабов с участием приглашенных звезд и инфлюенсеров. По мнению Dava, короткие яркие ролики будут только набирать популярность:

«За соцсетями, очевидно, будущее. Они открывают уникальные возможности транслировать свое творчество на широкую аудиторию. Границ нет. Каждый может быть услышан и реализован. Главное — верить в себя и постоянно развиваться, создавая уникальный контент. Современные технологии настолько продвинуты, что, вооружившись только одним телефоном, можно творить чудеса и снимать шедевры. В Казани, как и в других городах, много талантливых ребят, блогеры становятся лидерами мнений, задают тренды и формируют ценности. Уверен, что о многих из них скоро узнает вся Россия».



Также гости смогли своими глазами увидеть процесс создания граффити от стрит-арт-художников Макса Ломака и Sly Dog 47.



Напомним, бесплатная академия будет путешествовать по России все лето. После Казани YAPPY Truck отправится в Нижний Новгород, где состоится специальная программа со встречами и мастер-классами с участием инфлюенсеров и звезд (6+).

Кроме того, сейчас в соцсети проходит конкурс «Баттл городов», в котором может поучаствовать каждый. Для этого надо выложить видео с мероприятия в YAPPY c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.



Мобильная академия контента представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт-художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри он оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями. Таким образом проект поможет объединить региональные блогерские комьюнити и даст возможность каждому желающему стать частью российской блогосферы.



Партнерский материал. Фотографии: Владимир Нефедов