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Количество платежей банковскими картами в июне, по сравнению с февралем, выросло до 88%

08:30, 28.06.2022
Количество платежей банковскими картами в июне, по сравнению с февралем, выросло до 88%
Фото: realnoevremya.ru

В июне количество платежей банковскими картами по сравнению с февралем, после ухода из России популярных сервисов Apple Pay и Google Pay, выросло на 22% — до 88%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «ЮKassa».

В феврале доля pay-платежей среди других методов оплаты составила 24%, на банковские карты приходилось 66%. В июне из-за приостановки работы pay-платежей их доля снизилась до нуля.

В целом число покупок, оплаченных банковскими картами, увеличилось на 27%. Обороты платежей выросли по сравнению с февральскими показателями на 12%. Плательщиков стало больше на 17%. Средний чек по банковским картам снизился на 12%, составив 1,302 тыс. рубля.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко
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