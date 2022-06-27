Правительство направит на развитие авиаотрасли 770 миллиардов рублей — это много или мало?

Правительство утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, бюджет которой составит 770 миллиардов рублей. Курировать ее выполнение будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Планируется, что за это время российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов отечественного производства, более 760 вертолетов и около 5 тыс. двигателей для самолетов и вертолетов. Общий бюджет программы составит 770 млрд рублей. Причем 150 миллиардов рублей будет направлено до конца 2022 года.

Как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, который назначен куратором программы в части авиастроения, доля самолетов, собранных в стране, в авиапарке российских компаний к 2030 году должна достигнуть 81%. Так, до 2030 года в стране намерены выпустить 70 самолетов Ту-214 — их собирает Казанский авиационный завод им. Горбунова (входит в ПАО «Туполев»).

Правительство направит на развитие авиаотрасли 770 миллиардов рублей до 2030 года — это:

$14,4 миллиарда, или €13,7 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В 17 раз меньше объема финансирования пятилетней дорожной программы в России — 13,2 триллиона рублей.

объема финансирования пятилетней дорожной программы в России — 13,2 триллиона рублей. В 5,9 раза ниже стоимости программы модернизации ЖКХ до 2030 года — 4,6 триллиона рублей.

стоимости программы модернизации ЖКХ до 2030 года — 4,6 триллиона рублей. Около 77 лайнеров Ту-214 — стоимость одного самолета оценивается в более чем 10 миллиардов рублей в зависимости от комплектации.

— стоимость одного самолета оценивается в более чем 10 миллиардов рублей в зависимости от комплектации. В 2,4 раза больше суммы, которую направят на поддержку авиакомпаний и аэропортов только в этом году, — 311 миллиардов рублей.

суммы, которую направят на поддержку авиакомпаний и аэропортов только в этом году, — 311 миллиардов рублей. Семь с лишним авиакомпаний «Аэрофлот» — в 2021 году ее стоимость оценивалась в 106 миллиардов рублей.

авиакомпаний «Аэрофлот» — в 2021 году ее стоимость оценивалась в 106 миллиардов рублей. 3,5 аэропорта Шереметьево — его рыночная стоимость оценивается примерно в 220 миллиардов рублей.



— его рыночная стоимость оценивается примерно в 220 миллиардов рублей. 140 миллионов билетов от Казани до Москвы и обратно — по 5 500 рублей за два билета.



от Казани до Москвы и обратно — по 5 500 рублей за два билета. 436 самолетов SSJ 100 — по данным источников «Коммерсанта», один стоит $33 миллиона.

Дарья Пинегина