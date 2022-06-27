Фонд обязательного медстрахования оштрафовал страховую компанию «Чулпан-Мед»

Суд снизил сумму штрафа в 10 раз

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Татарстана (ТФОМС РТ) подал иск о взыскании штрафа в размере 870,6 тысячи рублей со страховой компании «Чулпан-Мед». Поводом для обращения в Арбитражный суд РТ послужили нарушения, выявленные по итогам комплексной проверки организации. Страховщики факты нарушений признали, но просили снизить сумму штрафа на 10%.

Комплексная проверка затронула период деятельности СК «Чулпан-Мед» с января 2019 года по декабрь 2020-го. Специалисты ФОМС выявили нарушения соблюдения обязательств по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования. Среди них семь случаев нарушения порядка выдачи полиса, три случая нарушения порядка персонифицированного учета в сфере ОМС, неисполнение нормативов объемов проведения экспертиз.

Поводом для обращения в Арбитражный суд РТ послужили нарушения, выявленные по итогам комплексной проверки организации.

Как следует из материалов дела, за нарушение сроков проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи предусмотрены финансовые санкции за счет собственных средств страховой медицинской организации в виде штрафа в размере 10% от суммы средств, перечисленных ТФОМС на ведение дел страховой медицинской организации, за период, в котором допущены нарушения. Таким образом, сумма штрафа только по этой категории составила наибольшую часть от общей суммы иска — 741 362 рубля.

Выявлялись и менее значительные нарушения, так, например, проверяющие обнаружили факты некорректного информационного сопровождения застрахованных лиц на официальном сайте страховой компании. Сумма штрафа за это нарушение — 12 642 рубля. На момент судебного заседания штраф в общей сумме 870,6 тысячи рублей в ТФОМС Татарстана оплачен не был. Ответчик был не согласен с суммой требований и считал ее несоразмерной.

Рассмотрев заявление СК «Чулпан-Мед», принимая во внимание предусмотренный размер санкции, отсутствие доказательств возникновения у истца убытков, соразмерных начисленному штрафу, в целях установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, суд посчитал возможным снизить размер штрафа в десять раз, до 87 060 рублей.

В пятерке страховщиков Татарстана

У татарстанской страховой компании «Чулпан-Мед» в начале 2020 года Центробанк отозвал лицензию. Впрочем, решение было принято «в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности» — у компании осталась лицензия на осуществление обязательного медицинского страхования. Вероятнее всего, связано это с несоответствием требованиям ЦБ уставного капитала организации — лишь 120 млн рублей. С таким УК в 2004 году создала «дочку» СК «Чулпан.

В «Чулпан-Мед» связали добровольную сдачу лицензии с «оптимизацией бизнес-процессов»: в результате материнская компания — СК «Чулпан», до сих пор занимавшаяся добровольным медицинским страхованием, аккумулировала данный вид по всей группе.

Фото: tatbank.ru

Головная компания СК «Чулпан» (контролируется «Татнефтью») считается одной из самых успешных на рынке страхования Татарстана. Разница между премиями и страховыми выплатами у компании по итогам первых трех кварталов 2020 года составила 1,1 млрд рублей, что вполне сопоставимо с федералами из первой пятерки рейтинга «Реального времени».

Компании вместе с «дочкой» принадлежит 10% страхового рынка республики. Согласно стратегическому плану развития, в СК «Чулпан» увеличили уставный капитал до 666 млн рублей, что в 1,5 раза больше требуемого ЦБ.

Эмиль Зиянгиров