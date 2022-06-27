Студенчество Татарстана сокращается три года подряд

Фото: Дмитрий Резнов

Студентов стало меньше

На протяжении трех последних лет в Татарстане отмечается снижение числа студентов вузов, выяснило «Реальное время» на основе данных Татарстанстата.

Так, в 2021/22 учебном году в республике зарегистрировано на 5,5 тысячи студентов меньше, чем в 2018/19 году. Наибольший спад числа обучающихся зарегистрирован в 2019/20 учебном году — тогда количество студентов вузов сократилось сразу на 3 тысячи человек. В следующие учебные года скорость снижения замедлилась.

Так, в 2020/21 учебном году стало 1,9 тысячи студентов меньше по сравнению с предыдущим периодом, а в 2021/22 — на 0,6 тысячи человек. Всего, с учетом профессиональных образовательных организаций, за минувшие 3 года в республике стало на тысячу студентов меньше, а за минувший учебный год — на 1,3 тысячи человек.

Фото: Дмитрий Резнов

Молодежи — больше

Всего в Татарстане на начало 2022 года проживает более одного миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые относятся к молодежи. Это 27,1% от численности населения республики. Юношей среди татарстанской молодежи насчитывается 526,9 тысячи, или 50,1%. Оставшиеся 49,9%, или 524,5 тысячи человек — это девушки и женщины.



Вместе с этим по сравнению с предыдущим годом в пяти крупнейших городах Татарстана численность населения выросла на 4,2 тысячи человек. В эту статистику попали Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и подчиненные сельские поселения, Альметьевск и Зеленодольск.

А вот общая численность населения республики по сравнению с 2020 годом снизилась на 0,2%. На конец 2021 года, по официальной статистике, в Татарстане проживало 3,89 миллиона человек.

Артем Гафаров