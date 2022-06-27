Больше четверти населения Татарстана — молодежь

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на начало 2022 года проживает 1 миллион 51 тысяча человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые относятся к молодежи. Это 27,1% численности населения республики.

Юношей среди татарстанской молодежи насчитывается 526,9 тысячи, или 50,1%. Оставшиеся 49,9%, или 524,5 тысячи человек — это девушки в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает Татарстанстат.

По российскому законодательству к молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Так, в республике проживает 42 тысячи 14-летних граждан. Татарстанцев с крайним возрастом, попадающих под определение «молодежь», 35-летних жителей, насчитывается 71,9 тысячи.

Фото: Максим Платонов

Самая большая группа среди татарстанской молодежи — лица в возрасте от 30 до 34 лет, таковых насчитывается 340,2 тысячи. Тем, кому 25—29 лет — 227,8 тысячи человек.

В Татарстане проживает 192,5 тысячи молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет. Лиц, которым 20—24 года, насчитывается 177 тысяч.

Сегодня в России отмечается День молодежи. В Казани и других городах праздничные мероприятия прошли в минувшие выходные. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина