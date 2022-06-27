Из Казани открываются авиарейсы в Самару и Красноярск
Из Казани в Самару и Красноярск открываются новые рейсы, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Вылет из Казани в Самару в 17.20, а время прилета — в 19.20. Время в пути составит 1 час. Вылет из Казани в Красноярск — в 21.50 по местному времени, прилет — в 06.05 следующего дня по местному времени. Время в пути составит 4 часа 20 минут.
Полеты в летний период будут осуществлять по воскресеньям. Для каждого из аэропортов указывается местное время.
Также из столицы Татарстана запускают рейсы в турецкий город Анталья, они будут выполняться трижды в неделю. Для перелетов задействуют лайнер с 238 посадочными местами — Boeing 757. Полетная программа будет выполняться до окончания октября 2022 года.
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комментарии
Может стоит уточнять детели, а не просто перепечатать выдержки из пресс-релиза аэропорта?
Какая авиакомпания будет летать в Самару и Красноярск? Какие самолеты? Сколько стоит билет? Один рейс в неделю? Обрантный рейс в тот же день?