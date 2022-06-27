В Казани три человека отравились угарным газом в квартире — прокуратура начала проверку информации

В Казани три человека, в том числе два ребенка, отравились угарным газом в квартире. Инцидент произошел в Авиастроительном районе города по ул. Беломорской, 35а.

— Прокуратура Казани организовала проверку информации об отравлении угарным газом троих человек, в том числе двоих детей, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура и профильные специалисты выяснят обстоятельства и причины происшествия. Также они проверят соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, отправление угарным газом средней степени получили женщина 1983 года рождения и два ребенка — девочка 2006 года рождения и мальчик 2008 года рождения. Несовершеннолетних увезли в ДРКБ. Женщина от госпитализации отказалась.

Фото: Максим Платонов

С 1 января по 26 июня в Татарстане зарегистрированы 26 случаев отравления угарным газом. Четыре человека погибли, еще 55, в том числе 20 детей, пострадали.

Так, в конце мая угарным газом отравились четыре человека. Инцидент произошел на улице Чапаева, 25. Среди пострадавших были дети.

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Татьяна Демина