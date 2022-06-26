Татарстанцев предупредили о граде и порывистом ветре в понедельник

В Татарстане в понедельник, 27 июня, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По прогнозу синоптиков, днем и вечером 27 июня в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидается гроза, кратковременное усиление западного ветра до 17—22 м/с. Локально возможен град.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно прогнозу Гидрометцентра республики, днем в понедельник воздух прогреется до +21..+26 °С. Во вторник будет чуть прохладнее: до +14..+19 градусов, дожди, порывистый ветер.

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Татьяна Леухина